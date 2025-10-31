Beşiktaş'ın eski yıldızı 29 yaşında dönerci açtı

Bir dönem Beşiktaş formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Orkan Çınar, futbol kariyerini noktaladı ve bambaşka bir sektöre yöneldi. 29 yaşındaki eski futbolcu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkânı açarak yeni bir ticari maceraya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Orkan Çınar, 2017 yılında Gaziantepspor'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuş ve genç yaşına rağmen büyük bir potansiyel olarak görülmüştü. Siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa arenasında süre alan Orkan, zamanla beklentilerin altında kalarak farklı takımlara kiralanmıştı.

SON DURAĞI ADANASPOR OLDU

Geçtiğimiz yıl Adanaspor'a imza atan Orkan, kısa bir süre sonra futboldan uzak kaldı. Temmuz 2023'ten bu yana sahada olmayan ve kariyerini sürdürmeyen genç oyuncu, futbolu bırakıp iş dünyasına adım attı.

YENİ HAYAT YENİ BAŞLANGIÇ

Profesyonel futbol kariyerinin ardından Bursa'da kendi işini kuran ve dönerci açan Orkan Çınar, sosyal medyada da gündem oldu. Futboldan ticarete uzanan bu tercih, spor camiasında şaşkınlıkla karşılanırken, bazı taraftarlar eski oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.