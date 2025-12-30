PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözlatına alındı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu genişletildi. 34 işletmeye düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken medya moda ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin dosyada yer alması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 22’ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

34 adrese eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sayısı 22'ye ulaştı.

'KULLANIMI KOLAYLAŞTIRMA'
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı Habertürk'teki uyuşturucu skandalıyla ilgili gözaltına alınan Veyis Ateş ile Taner Çağlı dün tutuklandı. Mustafa Karataş'a ise adli kontrol verildi. Gözaltına alınan rapçi Ege Karataş, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan savcılığa ifade verecek.

GÖZALTI LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Suma Han isimli mekânın sahibi Cengiz Can Atasoy

Türkiye'deki The Ritz-Carlton otel zincirinin sahibi olan Suzer grubunun başkan yardımcısı Ali Baran Süzer

Rapçi Ege Karataş

Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu

Sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan

Sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz

Dilara Ege Çevik

Tutuklananların devamında ise Tuğrulbey Aran, İşletmeci Yasin Burak Becek, Amaya GM isimli mekanın işletmecisi Cihan Güler, Amaya Etiler işletmesinin müdürü Bahri Güneş ve Taksim Club IQ sorumlusu Ahmet Çalışkan, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi bulunuyor.

