Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözlatına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

34 adrese eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sayısı 22'ye ulaştı.