PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor

Profesyonel liglerde görev yapan 571 futbol hakeminden 371'inin bahis hesabı olduğu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığının ortaya çıkması spor kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Saha içinde görevli hakemlerin yanı sıra VAR hakemlerinin de bahis yaptığı tespit edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bahis skandalının hakemlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karıştığını duyurdu. PFDK'ya sevk edilen hakemlere dair çarpıcı bir iddia daha gündeme düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karışmasını duyurmasının hemen ardından, söz konusu isimleri PFDK'ya sevk etti. Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alaklı bomba bir iddia daha gündeme düştü.

VAR hakemleri (AA)VAR hakemleri (AA)

VAR HAKEMLERİ DE BAHİS OYNADI

Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, VAR odasında bulunan hakemlerin kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadıkları iddia edildi. Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.

HER ŞEY O MAÇLA BAŞLADI

28 Nisan 2024'te 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı 0-0 bitmiş ve hiç şut atılmayan mücadele sonrası Nazillispor kümede kalmıştı. TFF, sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. 2 kulüp başkanı ve 23 futbolcuya bahis ve şikeden men cezaları vermişti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.

PAPARA VE PAYFİX'E ERİŞİM SAĞLAYAN FUTBOLCU VE HAKEMLER TESPİT EDİLDİ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bahis skandalının hakemlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Hakem (AA)Hakem (AA)

İşte Güngör'ün 29 Ekim tarihli yazısı:


Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Tespitler korkunç… Düşünsenize, futbolda adil bir yönetim sergilemesi gerekenlerin, maç yönetmek yerine bahis oynadıkları bir düzen… Taraftar hangi maça, hangi sonuca inanacak.
Türk futbolunda tuz kokmuş durumda!
TFF'den sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak soruşturmanın derinleştireceğini bildirdi.
Edindiğim bilgiye göre, Türk futbolundaki bahis skandalı, hakemlerle sınırlı kalmayacak. İş, futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta TFF içindeki görevlilere kadar uzayabilir!
Anlayacağınız, turpun büyüğü heybede…
TFF'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile tespit ettiği hakem listesi Türkiye'deki yerli bahis şirketlerinden alınan listeler... Bunun dışında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 hakemin bireysel başvurusundaki isimler var. Bir de halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nisanda düğmesine bastığı daha kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması mevcut malumunuz… Hatırlayın, o soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara'ya operasyon yapılmıştı. Şirketlere el konulmuştu. Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor. Şimdi üç ayrı dosyadaki isimler çakıştırılacak.

Hakem (AA)Hakem (AA)


Bu hakemler kendi yönettikleri maçlarda bahis oynadı mı? Müsabaka sonucunu etkileyecek karar aldı mı? Lige bahis skandalı nasıl etki etti? Bahis oynayan futbolcular, teknik adamlar ve kulüp yöneticileri kimler?
Hepsi soru işareti…
Dolayısıyla, bu iş öyle bugünden yarına neticelenecek bir şey değil…
Dün 'Temiz futbol' için skandalı duyuran TFF, Süper Lig'in bundan sonraki maçlarının şaibeye açık hale gelmemesi için tespit ettiği 'bahisçi' hakemleri PFDK'ya sevk etti. Şimdi gözler bu hakemlerin yönettiği maçlara çevrildi. Kim ne çıkar sağladıysa ortaya çıkarılmalı. Hatta bu hakemlerin kendileri dışında eşine, dostuna bahis oynatıp oynatmadığı da incelenmeli.
Velhasıl, henüz sadece hakem dosyası açılan bahis skandalı nereye uzanacak, hep birlikte göreceğiz.

Zorbay Küçük (AA)Zorbay Küçük (AA)

LİSTEDE ZORBAY KÜÇÜK VAR

Soruşturmanın genişleyeceği ifade edilirken Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerini duyurdu. Hakemler arasında yer alan Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de hakem ve VAR olarak yönettiği maçlar da ortaya çıktı.

Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği maçlar (Ekran görüntüsü)Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği maçlar (Ekran görüntüsü)

İşte Küçük'ün görev yaptığı maçlar:

25 Ekim 2025: TRABZONSPOR A.Ş. 2-0 İKAS EYÜPSPOR

26 Eylül 2025: CORENDON ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY A.Ş.

15 Eylül 2025: ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ

31 Ağustos 2025: RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0-0 İKAS EYÜPSPOR

17 Ağustos 2025: GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 HESAP.COM ANTALYASPOR | VAR HAKEMİ

16 Ağustos 2025: KOCAELİSPOR 0-1 SAMSUNSPOR A.Ş.

7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Koza Altın
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
İdefix
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Kuruluş Orhan
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM'den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...
Türk Telekom
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!