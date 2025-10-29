Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor

Hakem (AA)



Bu hakemler kendi yönettikleri maçlarda bahis oynadı mı? Müsabaka sonucunu etkileyecek karar aldı mı? Lige bahis skandalı nasıl etki etti? Bahis oynayan futbolcular, teknik adamlar ve kulüp yöneticileri kimler?

Hepsi soru işareti…

Dolayısıyla, bu iş öyle bugünden yarına neticelenecek bir şey değil…

Dün 'Temiz futbol' için skandalı duyuran TFF, Süper Lig'in bundan sonraki maçlarının şaibeye açık hale gelmemesi için tespit ettiği 'bahisçi' hakemleri PFDK'ya sevk etti. Şimdi gözler bu hakemlerin yönettiği maçlara çevrildi. Kim ne çıkar sağladıysa ortaya çıkarılmalı. Hatta bu hakemlerin kendileri dışında eşine, dostuna bahis oynatıp oynatmadığı da incelenmeli.

Velhasıl, henüz sadece hakem dosyası açılan bahis skandalı nereye uzanacak, hep birlikte göreceğiz.