Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karıştığını duyurdu. PFDK'ya sevk edilen hakemlere dair çarpıcı bir iddia daha gündeme düştü.
Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karışmasını duyurmasının hemen ardından, söz konusu isimleri PFDK'ya sevk etti. Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alaklı bomba bir iddia daha gündeme düştü.
VAR HAKEMLERİ DE BAHİS OYNADI
Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, VAR odasında bulunan hakemlerin kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadıkları iddia edildi. Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.
HER ŞEY O MAÇLA BAŞLADI
28 Nisan 2024'te 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı 0-0 bitmiş ve hiç şut atılmayan mücadele sonrası Nazillispor kümede kalmıştı. TFF, sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. 2 kulüp başkanı ve 23 futbolcuya bahis ve şikeden men cezaları vermişti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.
PAPARA VE PAYFİX'E ERİŞİM SAĞLAYAN FUTBOLCU VE HAKEMLER TESPİT EDİLDİ
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bahis skandalının hakemlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün 29 Ekim tarihli yazısı:
Önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Tespitler korkunç… Düşünsenize, futbolda adil bir yönetim sergilemesi gerekenlerin, maç yönetmek yerine bahis oynadıkları bir düzen… Taraftar hangi maça, hangi sonuca inanacak.
Türk futbolunda tuz kokmuş durumda!
TFF'den sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak soruşturmanın derinleştireceğini bildirdi.
Edindiğim bilgiye göre, Türk futbolundaki bahis skandalı, hakemlerle sınırlı kalmayacak. İş, futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta TFF içindeki görevlilere kadar uzayabilir!
Anlayacağınız, turpun büyüğü heybede…
TFF'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile tespit ettiği hakem listesi Türkiye'deki yerli bahis şirketlerinden alınan listeler... Bunun dışında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 hakemin bireysel başvurusundaki isimler var. Bir de halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nisanda düğmesine bastığı daha kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması mevcut malumunuz… Hatırlayın, o soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara'ya operasyon yapılmıştı. Şirketlere el konulmuştu. Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler de tespit edilmiş... Tespit edilen isimlerin HTS kayıtları, birinci derece akrabalarının mal varlıkları dahil inceleniyor. Şimdi üç ayrı dosyadaki isimler çakıştırılacak.