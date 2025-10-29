PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe uçuş modunda

7 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'yi deplasmanda farklı mağlup eden Fenerbahçe, yönetimden primi, Tedesco'dan 2 günlük izni kaptı. Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi moraller tavan yaptı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı, yerini mutlu aile tablosu aldı…

Trabzon maçıyla göreve başlayan Tedesco ile 10 maçlık seride tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den alan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 3 mücadelede berabere kaldı.


MORAL DOPİNGİ

Son 7 günde Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarının galibiyetle taçlanması ve Beşiktaş derbisi öncesi kayıp yaşanmaması camiaya moral dopingi oldu.

TEDESCO DA COŞTU

Son 7 maçını kaybetmeyen Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyet alınması Tedesco'yu da coşturdu.

Fenerbahçeye 10 milyon euroluk teklifFenerbahçeye 10 milyon euroluk teklif
Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk teklif

