Fenerbahçe uçuş modunda

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı, yerini mutlu aile tablosu aldı…
Trabzon maçıyla göreve başlayan Tedesco ile 10 maçlık seride tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den alan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 3 mücadelede berabere kaldı.
Trabzon maçıyla göreve başlayan Tedesco ile 10 maçlık seride tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den alan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 3 mücadelede berabere kaldı.
MORAL DOPİNGİ
Son 7 günde Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarının galibiyetle taçlanması ve Beşiktaş derbisi öncesi kayıp yaşanmaması camiaya moral dopingi oldu.
TEDESCO DA COŞTU
Son 7 maçını kaybetmeyen Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyet alınması Tedesco'yu da coşturdu.