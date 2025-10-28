Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk teklif

İspanyol ekibi, transferinden sonra sergilediği performansla dikkat çeken Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini almak istiyor. Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, Amrabat'ın bonservisi için şimdiden çalışmalara başladı.



Real Betis, Amrabat'ın bonservisi için yaklaşık 10 milyon euro'luk bir teklif hazırlıyor. Fenerbahçe ise 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek konusunda acele etmiyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Amrabat'ın Real Betis'te yükselişte olduğunu bildiği ve bu durumun Real Betis için transferi daha pahalı hale getirebileceği yazıldı. Real Betis'in bu nedenle transfer konusunda zekice ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği aktarıldı.