Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ardından, 4-0'ın rövanşında 3-0'lık galibiyet elde eden A Milli Kadın Futbol Takımı ile telefonla görüşerek takımı tebrik etti. Başkan Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'nın İzmir'de son dönem yapılan en önemli statlardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak "Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından ay-yıldızlı ekiple telefonla görüştü.

"BU BAŞARININ TEKRARINI BEKLİYORUM"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla A Milli Takım ile konuşan Başkan Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. İkinci yarıyı izledim. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi, Gürsel bey adına yaptığımız bu stat. Çok vasıflı ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

