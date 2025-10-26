Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçı ile ilgili olarak; "Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz." ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme! "Biz Fenerbahçeliyiz hak yemeyiz"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na katıldı. Saran, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı galibiyet sonrasında göndermede bulundu.
