Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!

2025 yılında Süper Lig'de en çok puan toplayan takım 76 ile Galatasaray oldu... Cimbom, 3 ezeli rakibine toplamda 54 puan fark attı

Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!

Galatasaray, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlarken, teknik direktör Okan Buruk da rekorlar kırarak başarılı kariyerini taçlandırmaya devam etti.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirmeye devam ediyor. 2025 yılında Süper Lig'de en çok puan toplayan takım Galatasaray...

Cimbom, bu yıl ligde 76 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor 55, Beşiktaş ise 52'şer puanı 2025 yılında hanesine yazdırabildi. 5.'likte ise 50 puanlı Samsunspor yer aldı. Galatasaray 3 ezeli rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplamda 54 puan fark attı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de yaptığı mücadelelerde hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçteki maçların 16'sından 3 puanla ayrılan Aslan, 1 kez de beraberlik aldı.

2025 YILINDA SÜPER LİG
TAKIM PUAN
1-Galatasaray 76
2-Fenerbahçe 67
3-Trabzon 55
4-Beşiktaş 52
5-Samsunspor 50

