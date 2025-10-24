Endrick'in ayrılmak için şartı var

Real Madrid'de bu sezon bir dakika bile süre alamayan Brezilyalı genç golcü Endrick, kulüpten kiralık olarak ayrılmayı kabul etti.

El Chiringuito'nun haberine göre, kulüp yöneticileri ve oyuncuyla yapılan görüşmede Endrick'in kiralık olarak ayrılmasının en iyi seçenek olacağına karar verildi.

İspanyol devi, genç futbolcusunun LaLiga dışında bir takıma kiralanmasını istiyor.

Kiralık olarak ayrılmayı kabul eden Endrick'in ise bazı şartları var.

KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ

Brezilya ESPN'in haberine göre Endrick, kariyerine beş büyük ligden birinde ya da Portekiz'in üç büyük kulübünden (Benfica, Sporting, Porto) birinde devam etmek istiyor.

Sezonun kalan bölümünde avrupa kupalarında forma giymek isteyen Endrick, ilk tercihini ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım olarak belirledi.

Habere göre bu kriterleri karşılayan kulüplerden birisi Marsilya. Fransız ekibinin, Endrick hakkında bilgi toplamaya başladığı iddia edildi.



Öte yandan Endrick'in diğerleri kriterleri arasında hücum futbolu tarzına sahip bir takım olması ve lig şampiyonluğu hedeflemesi de yer aldı.