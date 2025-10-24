PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva için sakatlık açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku!

Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva için sakatlık açıklamasında bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaşta Taylan Bulut sınıfı geçemedi!Beşiktaşta Taylan Bulut sınıfı geçemedi!
Beşiktaş'ta Taylan Bulut sınıfı geçemedi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi
Vakıf Katılım
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
D&R
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
İdefix
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
Hadisle dalga geçen Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz'e 7 ay 15 gün hapis cezası!
Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan'dan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?
Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane
CANLI | İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor!
Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu
Siyonist Ben Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı