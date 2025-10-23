Avrupa Ligi'nde 2. hafta Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı

Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde haftalar tamamlandı. Çok sayıda golün atıldığı mücadeleler nefes kesti.
İşte gecenin skorları
AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR
Sporting Braga 2 - 0 Kızılyıldız
FCSB 1 - 2 Bologna
Genk 0 - 0 Real Betis
Lyon 2 - 0 Basel
Fenerbahçe 1 - 0 Stuttgart
Go Ahead Eagles 2 - 1 Aston Villa
Salzburg 2 - 3 Ferencvaros
Brann 3 - 0 Rangers
Nottingham Forest 2 - 0 Porto
Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos
Young Boys 3 - 2 Ludogorets Razgrad
Lille 3 - 4 PAOK
Celta Vigo 2 - 1 Nice
Freiburg 2 - 0 Utrecht
Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland
Roma 1 - 2 Viktoria Plzen
Celtic 2 - 1 Sturm Graz
Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb
AVRUPA KONFERANS LİGİ SONUÇLARI
Shakhtar Donetsk 1 - 2 Legia Varşova
Breidablik 0 - 0 KuPS Kuopio
AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava
Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano
Drita 1 - 1 Omonia Nicosia
Rapid Wien 0 - 3 Fiorentina
Rijeka 0 - 0 Sparta Prag (Yarıda kaldı)
RC Strasbourg 1 - 1 Jagiellonia Bialystok
KF Shkendija 1 - 0 Shelbourne
AEK Atina 6 - 0 Aberdeen
Shamrock Rovers 0 - 2 Celje
Universitatea Craiova 1 - 1 Noah
Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan
Hamrun Spartans 0 - 1 Lausanne Sports
Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow Czestochowa
Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca
Mainz 05 1 - 0 Zrinjski Mostar
Samsunspor 3 - 0 Dynamo Kiev