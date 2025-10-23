PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Ligi'nde 2. hafta Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı

UEFA kulüpler bazındaki organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde haftalar, oynanan maçların birlikte sona erdi. İki turnuva da birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Rijeka - Sparta Prag müsabakası yarıda kaldı. İşte alınan sonuçlar...

Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde haftalar tamamlandı. Çok sayıda golün atıldığı mücadeleler nefes kesti.

İşte gecenin skorları

İsmail Yüksek (AA)İsmail Yüksek (AA)

AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR

Sporting Braga 2 - 0 Kızılyıldız
FCSB 1 - 2 Bologna
Genk 0 - 0 Real Betis
Lyon 2 - 0 Basel
Fenerbahçe 1 - 0 Stuttgart
Go Ahead Eagles 2 - 1 Aston Villa
Salzburg 2 - 3 Ferencvaros
Brann 3 - 0 Rangers
Nottingham Forest 2 - 0 Porto
Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos
Young Boys 3 - 2 Ludogorets Razgrad
Lille 3 - 4 PAOK
Celta Vigo 2 - 1 Nice
Freiburg 2 - 0 Utrecht
Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland
Roma 1 - 2 Viktoria Plzen
Celtic 2 - 1 Sturm Graz
Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb

Samsunspor'un gol sevinci (AA)Samsunspor'un gol sevinci (AA)

AVRUPA KONFERANS LİGİ SONUÇLARI

Shakhtar Donetsk 1 - 2 Legia Varşova
Breidablik 0 - 0 KuPS Kuopio
AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava
Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano
Drita 1 - 1 Omonia Nicosia
Rapid Wien 0 - 3 Fiorentina
Rijeka 0 - 0 Sparta Prag (Yarıda kaldı)
RC Strasbourg 1 - 1 Jagiellonia Bialystok
KF Shkendija 1 - 0 Shelbourne
AEK Atina 6 - 0 Aberdeen
Shamrock Rovers 0 - 2 Celje
Universitatea Craiova 1 - 1 Noah
Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan
Hamrun Spartans 0 - 1 Lausanne Sports
Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow Czestochowa
Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca
Mainz 05 1 - 0 Zrinjski Mostar
Samsunspor 3 - 0 Dynamo Kiev

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFAdaki yerimiz 2025-2026 SezonuTürkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFAdaki yerimiz 2025-2026 Sezonu
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA'daki yerimiz (2025-2026 Sezonu)
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu 2025-2026 Sezonu - 3. HaftaUEFA Avrupa Ligi Puan Durumu 2025-2026 Sezonu - 3. Hafta
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu (2025-2026 Sezonu - 3. Hafta)

