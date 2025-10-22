Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Dinamo Kiev maçı canlı nereden izlenir?

Mücadeleyi İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Futbolseverler ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçı bilgileri…