UEFA Konferans Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Samsunspor, sahasında güçlü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Peki Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Dinamo Kiev maçı canlı nereden izlenir?

Mücadeleyi İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Futbolseverler ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçı bilgileri…

Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, 23 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Samsunspor-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Samsunspor ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

