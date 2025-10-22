Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Dinamo Kiev maçı canlı nereden izlenir?

Mücadeleyi İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Futbolseverler ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçı bilgileri…
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, 23 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Samsunspor ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
