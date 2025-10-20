PODCAST CANLI YAYIN

Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor için tehlike çanları çalıyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Tudor'un geleceği için Real Madrid ve Lazio maçları belirleyici olacak.

Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor için tehlike çanları çalıyor.

GALİBİYETTEN UZAK

Tudor'un ekibi Juventus, pazar günü Como'ya deplasmanda mağlup oldu ve ligde sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Juventus, bu mağlubiyetle ligde tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyetten uzak kaldı.



SIRADAKİ İKİ MAÇ

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus, Hırvat teknik adam konusunda henüz kesin kararını vermedi. Ancak Tudor'un geleceği için Real Madrid ve Lazio maçlarının belirleyici olabileceği belirtildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Real Madrid'e konuk olacak. Tudor'un ekibi, Devler Ligi dönüşü ise ligde Lazio deplasmanına konuk olacak.

