İspanya'da gündem Arda! "Onsuz olmaz"

Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı Getafe maçında sonradan oyuna dahil oldu ve Kylian Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu. Arda Güler, İspanya'da manşetlere çıktı. İşte o yazı...

Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetinde kilit rol oynayan Arda Güler, İspanya'da manşetlere çıktı.

Marca'dan Carlos Carpio, milli futbolcunun real Madrid'deki durumunu değerlendirdi. Carpio, yazısında Arda Güler için, "Arda Güler, kim olursa olsun oynamak zorunda." ifadelerini kullandı.


İşte o yazı:

"İKİSİNDEN ÇOK ÖNDE"

"Bellingham geri döndü, Camavinga geri döndü ve şu anda Arda Güler'in ikisinden de çok önde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Futbol ve başarıları açısından...

Türk oyuncu, en azından sezonun bu döneminde Real Madrid için vazgeçilmez. Coliseum'da, milli ardan sonra Xabi Alonso'nun rotasyonları ve takımının sıkıcı, düz ve Mbappe'nin sihirli değneğini sallamasını beklemekten başka bir fikri olmayan oyunuyla yedek kulübesinde kaldı ancak bu onun önemini daha da artırdı.

Oyuna girdiğinde, Mbappe'ye galibiyet golünü atması için pas verebilen tek kişi oydu. Real Madrid'in liderliğini küçümsemeden, orta sahadaki netlik ve yaratıcılık eksikliği endişe verici olmaya başlıyor. Takım ciddi ama sıkıcı görünüyor ve futbol konusunda yetersiz olduğu açık.



Bunun suçlusu, yeni dönen ve Xabi'nin takımı yönlendirmesi için dümeni verdiği Bellingham değil. İngiliz oyuncu, omuz ameliyatından çok önce, aylardır eşlik eden tazelik ve canlılık eksikliğini ortaya koydu. Madrid'deki ilk beş ayında gördüğümüz o imparatorluk versiyonuna olan özlem artıyor ve bu yüzden sabırla ve inançla bekleniyor. Bordalas'ın Getafe'si gibi zorlu bir rakip, en iyi test ortamı değildi, ancak Bellingham, ilk on birde yerini kazanmak için daha fazlasını sunmaya başlamalı.

Şu anda bu pozisyonu Mastantuono elinde tutuyor, ancak her geçen gün daha da silikleşiyor ve forma ağır gelmeye başlamış gibi görünüyor. Ayrıca, hak ettiği kadar fazla süre almadığına dair söylentiler dolaşıyor. Mbappe'nin 15 golü, çözülmesi gereken sorunları arka plana itiyor."



"11 OYNAMASI GEREKTİĞİ AÇIK"

"Her halükarda, sezonun önemli bir bölümüne girerken, Arda Güler'in bu takımda net bir şekilde her maç 11 oynaması gerektiği açık ve bunun için Xabi'nin daha üst düzey isimleri kadrodan çıkarmak zorunda kalırsa, bunu yapmak zorunda kalacak, çünkü Arda ile diğer orta saha oyuncuları arasındaki performans farkını görmezden gelemez."

