İspanya'da gündem Arda! "Onsuz olmaz"

Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetinde kilit rol oynayan Arda Güler, İspanya'da manşetlere çıktı.



Marca'dan Carlos Carpio, milli futbolcunun real Madrid'deki durumunu değerlendirdi. Carpio, yazısında Arda Güler için, "Arda Güler, kim olursa olsun oynamak zorunda." ifadelerini kullandı.



İşte o yazı: "İKİSİNDEN ÇOK ÖNDE"



"Bellingham geri döndü, Camavinga geri döndü ve şu anda Arda Güler'in ikisinden de çok önde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Futbol ve başarıları açısından...



Türk oyuncu, en azından sezonun bu döneminde Real Madrid için vazgeçilmez. Coliseum'da, milli ardan sonra Xabi Alonso'nun rotasyonları ve takımının sıkıcı, düz ve Mbappe'nin sihirli değneğini sallamasını beklemekten başka bir fikri olmayan oyunuyla yedek kulübesinde kaldı ancak bu onun önemini daha da artırdı.



Oyuna girdiğinde, Mbappe'ye galibiyet golünü atması için pas verebilen tek kişi oydu. Real Madrid'in liderliğini küçümsemeden, orta sahadaki netlik ve yaratıcılık eksikliği endişe verici olmaya başlıyor. Takım ciddi ama sıkıcı görünüyor ve futbol konusunda yetersiz olduğu açık.