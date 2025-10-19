Trendyol Süper Lig'de 9. hafta devam ediyor. Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve haftayı kayıpsız sürdürmek amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada düdüğü Ali Şansalan çalıyor. Yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çavuş üstleniyor.
Tarık Çetin (AA)
17. RANDEVU
İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 11 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fatih Karagümrük sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler rakibine karşı oynadığı maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasındaki ilk lig maçı 12 Kasım 1959'da oynandı ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak tarihindeki tek galibiyetini aldı.
Sonraki 15 maçta ise Fenerbahçe yenilgi yüzü görmedi. En gollü mücadele ise 2022-2023 sezonunda Kadıköy'de 5-4 sona erdi.
Archie Brown (AA)
KANARYA'DA 7 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroda bulunmuyor.
Kerem Aktürkoğlu (AA)
3 BERABERLİĞİ VAR
Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirilmesiyle yeni bir döneme giren Fenerbahçe, İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Geçtiğimiz hafta Samsunspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında yeniden çıkış arıyor.
Yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün tribün gruplarıyla yaptığı görüşmenin ardından kombine biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesiyle, Kadıköy'de tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
Sebastian Szymanski (AA)
KARAGÜMRÜK KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK AMACINDA
Ligde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Fatih Karagümrük, 7 yenilgiyle son sırada yer alıyor.
Son 5 maçında puan alamayan kırmızı-siyahlılar, Kadıköy'de sürpriz peşinde.