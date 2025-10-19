Tarık Çetin (AA)

17. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 11 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fatih Karagümrük sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler rakibine karşı oynadığı maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasındaki ilk lig maçı 12 Kasım 1959'da oynandı ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak tarihindeki tek galibiyetini aldı.

Sonraki 15 maçta ise Fenerbahçe yenilgi yüzü görmedi. En gollü mücadele ise 2022-2023 sezonunda Kadıköy'de 5-4 sona erdi.