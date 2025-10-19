Domenico Tedesco'dan 3 puan yorumu! "6-7 gol atabilirdik"

Domenico Tedesco (AA)

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

"Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım."

"HER TEKNİK DİREKTÖR ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDADIR"

"Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz."