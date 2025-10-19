Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yendi.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 16-23

2. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 42-44

3. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 56-58

4. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 76-85

Fenerbahçe Beko ligde 3 galibiyetine ulaştı. Galatasaray MCT Technic ise ikinci yenilgisini yaşadı.

DERBİYE YOĞUN İLGİ

Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.