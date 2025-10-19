PODCAST CANLI YAYIN

Derbinin galibi Kanarya! Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 76-85 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Zorlu derbiden galip ayrılan taraf, 76-85'lik sonuçla sarı lacivertliler oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Derbinin galibi Kanarya! Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 76-85 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yendi.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 16-23
2. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 42-44
3. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 56-58
4. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 76-85

Fenerbahçe Beko ligde 3 galibiyetine ulaştı. Galatasaray MCT Technic ise ikinci yenilgisini yaşadı.

DERBİYE YOĞUN İLGİ

Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan sert müdahale talimatı
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı | Tatar oyunu kullandı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı