Galatasaray-Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı saat, hangi kanalda?

Süper Lig’in 9. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Peki Galatasaray-Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

Sarı-kırmızılılar, savunmadaki eksiklere rağmen yenilmezlik serisini koruyarak liderliğini perçinlemek istiyor. Ev sahibi Başakşehir ise güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmenin peşinde. Peki Başakşehir–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT?

Rams Başakşehir-Galatasaray maçı, 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Rams Başakşehir ile Galatasaray arasında 18 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maç, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve Bein Connect üzerinden de izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir, Ba, Operi, Kaluzinski, Harit, Crespo, Ebosele, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

