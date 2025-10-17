Graham Potter İsveç'e doğru

İsveç basınında yer alan haberlere göre taraflar arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. Potter'ın öncelikle Mart ayına kadar kısa vadeli bir sözleşme imzalaması planlanıyor. Federasyon, bu sürecin ardından 2026 Dünya Kupası elemelerine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

POTTER YENİDEN İSVEÇ YOLCUSU

Chelsea ve Brighton'daki performansıyla tanınan 49 yaşındaki İngiliz teknik adam, teknik direktörlük kariyerine İsveç'te başlamıştı. Östersunds FK'yı alt liglerden alarak Avrupa Ligi'ne taşıyan Potter'ın, kendisine ilk fırsatı veren ülkeye yardım etmeye istekli olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜREDE GELECEK

İsveç Futbol Federasyonu'nun Graham Potter ile ilgili resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Yeni teknik direktörün göreve gelmesiyle birlikte İsveç'in Dünya Kupası play-off sürecine yeni bir vizyonla başlaması hedefleniyor.