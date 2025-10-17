Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sergen Yalçın da zorlu randevunun ilk 11'ini netleştirdi. İşte maç öncesi tüm ayrıntılar...

Beşiktaş, milli aranın ardından Gençlerbirliği'ni Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ve Suat Güziz yardımcılıklarını üstlenecek. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle haftaya 13 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada takımın fiziksel seviyesini yükseltmeye odaklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşısında 3 puan alarak üst sıralardaki takibi sürdürmek istiyor.

3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ve El Bilal Touré de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Savunmada önemli isimlerden Felix Uduokhai, üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Alman stoper bu maçta kart görürse, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ALKARALAR İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Süper Lig'e 4 sezon aranın ardından geri dönen Gençlerbirliği, bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan başkent ekibi, 5 puanla 14. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli arada takımına moral yüklemesi yaptı. Kırmızı-siyahlılar, İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

YILDIZ OYUNCU MAÇ SAATİNDE

Gençlerbirliği'nde Sekou Koita kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi süren Dal Varesanovic'in durumu maç saatinde belli olacak. Cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

KARTAL REKABETTE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de dört sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 2020-2021 sezonunda karşılaşmış, Beşiktaş Ankara'da rakibini 3-0 mağlup ederken, İstanbul'daki mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı. O sezon ligi 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etmişti.

İÇ SAHADA FARK BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 lig maçında altı galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Evinde ise büyük bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 47 maçta 31 galibiyet elde etti, sadece iki kez mağlup oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 84 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Sergen Yalçın'ın Trabzonspor karşısında sahaya Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Rashica ve Abraham 11'ini sürmesi bekleniyor.

