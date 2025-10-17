Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi

ALKARALAR İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI Süper Lig'e 4 sezon aranın ardından geri dönen Gençlerbirliği, bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan başkent ekibi, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli arada takımına moral yüklemesi yaptı. Kırmızı-siyahlılar, İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

YILDIZ OYUNCU MAÇ SAATİNDE Gençlerbirliği'nde Sekou Koita kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi süren Dal Varesanovic'in durumu maç saatinde belli olacak. Cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

KARTAL REKABETTE ÜSTÜN Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de dört sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 2020-2021 sezonunda karşılaşmış, Beşiktaş Ankara'da rakibini 3-0 mağlup ederken, İstanbul'daki mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı. O sezon ligi 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etmişti.

İÇ SAHADA FARK BEŞİKTAŞ'IN Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 lig maçında altı galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Evinde ise büyük bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 47 maçta 31 galibiyet elde etti, sadece iki kez mağlup oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 84 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.