Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi

Beşiktaş, milli aranın ardından Gençlerbirliği'ni Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ve Suat Güziz yardımcılıklarını üstlenecek. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle haftaya 13 puanla 6. sırada girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada takımın fiziksel seviyesini yükseltmeye odaklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşısında 3 puan alarak üst sıralardaki takibi sürdürmek istiyor.
3 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ve El Bilal Touré de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Savunmada önemli isimlerden Felix Uduokhai, üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Alman stoper bu maçta kart görürse, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.