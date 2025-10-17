3 golle 3 puan! Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: 3-1 | MAÇ SONUCU

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. ve 26. dakikalarda Danilho Doekhi, 81. dakikada ise Rani Khedira kaydetti. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 33. dakikada Haris Tabakovic'ten geldi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Derrick Köhn, Union Berlin formasıyla mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 10'a yükseltti, Borussia Mönchengladbach ise 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Bir sonraki hafta Union Berlin, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak.