PODCAST CANLI YAYIN

3 golle 3 puan! Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: 3-1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın 7. haftasında Union Berlin, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
3 golle 3 puan! Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: 3-1 | MAÇ SONUCU

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. ve 26. dakikalarda Danilho Doekhi, 81. dakikada ise Rani Khedira kaydetti. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 33. dakikada Haris Tabakovic'ten geldi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Derrick Köhn, Union Berlin formasıyla mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 10'a yükseltti, Borussia Mönchengladbach ise 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Bir sonraki hafta Union Berlin, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
İdefix
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var