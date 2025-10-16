Brezilya'da hedef Dünya Kupası!





Brezilya'nın Dünya Kupasına hak kazanmasının ardından değerlendirmelerini paylaşan İtalyan teknik adam, "Zaten şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bu yüzden, FIFA Dünya Kupası'na düzgün hazırlanmak için ihtiyacımız olan zamana sahibiz. Şimdiye kadar her şey yolunda." dedi.



Ancelotti, "Bence bizim ve milli takımı temsil eden oyuncuların sorumluluğu, her Brezilyalının istediğini başarmak, 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmak." ifadelerini kullandı.



Brezilya, son olarak Türkiye'nin de 3. tamamladığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.