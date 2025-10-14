Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar

Son olarak İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasında, Cenk Tosun'un da kulübede yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun 'un kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşerken, olayların perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Isınmayı bırakarak kulübeye gelen futbolcunun üzerindeki yeleği çıkararak fırlattığı belirtildi. Bu hareket Tedesco'ya karşı bir tepki olarak algılandı ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma süreci başladı. İrfan Can Kahveci 'nin ise soyunma odasındaki hareketi sonrası kadro dışı kaldığı aktarıldı.

Samsunspor maçında Cenk Tosun , 2. yarının başında ısınmaya başladı. Tedesco'nun 68. dakikada son değişikliğini yapmasıyla birlikte oyuna girme şansı kalmayan Cenk Tosun, o an yaşadığı üzüntü ve hırsla sinirlendi.



"KAPA ÇENENİ"

İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Takım puan kaybederken bu duruma futboluyla itiraz eden yok, mücadele eden yok!" diye bağırdı. Ardından Archie Brown'a dönen İrfan Can Kahveci, "Sana gollük orta yaptım, koşsan golü atardın ama ayakta uyuyorsun!" dediği belirtildi.

Brown'un ise bu ifade sonrası sinirlenerek İrfan Can'a, "Kapa çeneni, bağırma." yanıtını verdiği belirtildi. Bu cevap sonrası ikili arasında gerilimin oldukça yükseldiği ancak diğer futbolcuların araya gitmesiyle fiziki müdahalelerin yaşanmadığı aktarıldı.