PODCAST CANLI YAYIN

Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kararın nedenleri de ortaya çıkarken, İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında söylenenler de öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşerken, olayların perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Son olarak İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasında, Cenk Tosun'un da kulübede yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.


CENK'TEN TEDESCO'YA TEPKİ

Samsunspor maçında Cenk Tosun, 2. yarının başında ısınmaya başladı. Tedesco'nun 68. dakikada son değişikliğini yapmasıyla birlikte oyuna girme şansı kalmayan Cenk Tosun, o an yaşadığı üzüntü ve hırsla sinirlendi.

Isınmayı bırakarak kulübeye gelen futbolcunun üzerindeki yeleği çıkararak fırlattığı belirtildi. Bu hareket Tedesco'ya karşı bir tepki olarak algılandı ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma süreci başladı. İrfan Can Kahveci'nin ise soyunma odasındaki hareketi sonrası kadro dışı kaldığı aktarıldı.


"KAPA ÇENENİ"

İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Takım puan kaybederken bu duruma futboluyla itiraz eden yok, mücadele eden yok!" diye bağırdı. Ardından Archie Brown'a dönen İrfan Can Kahveci, "Sana gollük orta yaptım, koşsan golü atardın ama ayakta uyuyorsun!" dediği belirtildi.

Brown'un ise bu ifade sonrası sinirlenerek İrfan Can'a, "Kapa çeneni, bağırma." yanıtını verdiği belirtildi. Bu cevap sonrası ikili arasında gerilimin oldukça yükseldiği ancak diğer futbolcuların araya gitmesiyle fiziki müdahalelerin yaşanmadığı aktarıldı.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Türk Telekom
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı
Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü