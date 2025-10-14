Semih'in muhteşem golü ümit millilere yetmedi! Türkiye - Macaristan: 1-1 | MAÇ SONUCU

Macaristan ile oynanan kritik mücadelede Ümit Milliler, maça etkili başladı.

Dakikalar 5'i gösterdiğinde Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, ceza sahasında havadan gelen topa mükemmel bir röveşata vuruşu yaptı. Genç forvetin bu şık hareketi sonrası top ağlarla buluştu ve Türkiye 1-0 öne geçti. Gol, maçın en çok konuşulan anı oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan gol videosu, futbolseverlerden tam not aldı.

🇹🇷 Ümit Milli Futbol Takımı'nda Semih Kılıçsoy'un UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'a attığı harika röveşata golü!



📺 TFF YouTube pic.twitter.com/vYO7fEhF5m — AA SPOR (@aa_spor) October 14, 2025

Ümit Milliler, Semih'in golüyle öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Macaristan, ilk yarının ilerleyen dakikalarında eşitliği sağladı ve devre 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci devrede skor değişmedi ve Ümit Milliler sahadan beraberlikle ayrıldı.