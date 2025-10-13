PODCAST CANLI YAYIN

Mastantuono'dan Yamal yanıtı

Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono, Lamine Yamal ile karşılaştırılmasına cevap verdi ve kendisini kimseyle kıyaslamadığını söyledi.

Giriş Tarihi:
Mastantuono'dan Yamal yanıtı
Arjantinli genç yıldız, "İşimi yapmaya çalışıyorum. Lamine harika bir oyuncu ve inanılmaz bir dönem geçiriyor, övgüyü hak ediyor ama ben kendimi onunla veya başka biriyle karşılaştırmıyorum. Başkalarının yaptıklarına bakmaktansa kendime bakmayı tercih ediyorum, bu daha önemli." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 9 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

