Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi

Galatasaray, Osimhen'in toprak sahada çalıştırılması ve kötü seyahat koşullarına isyan ederken, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen talep bardağı taşırdı.

Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk yıldızı Victor Osimhen, bir kez daha Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı olaylarla gündemde.

Sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun toprak sahada antrenman yapmasına hem de eski otobüslerle yolculuk ettirilmesine tepki gösterirken, şimdi de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen ilginç bir talep can sıktı.

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN

26 yaşındaki golcü, Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katıldı. Ancak Nijerya kampında toprak sahada antrenman yapması ve bakımsız bir otobüsle taşınması, Galatasaray cephesinde büyük endişe yarattı. Daha önce Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Osimhen, Galatasaray'ın Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçırmıştı.


NİJERYA'DAN ŞAŞIRTAN UYARI: "BİR DAHA OYUNDAN ALMAYIN"

Galatasaray'ın endişesi henüz dinmemişken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı.

Üst düzey bir yetkilinin, Teknik Direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öğrenildi. Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesi istendi.

