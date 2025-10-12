Frank Anguissa (REUTERS) ANGUISSA LİSTEDE İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Zambo Anguissa ile de temas kurmaya hazırlanıyor. Her iki isim için de çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yönetimin ara transfer döneminde şartlara göre en uygun fırsatı değerlendireceği ifade ediliyor.

Frank Anguissa (REUTERS) NAPOLI KARNESİ 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız, Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiriyor. Mavi-beyazlı ekibin oyun sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan Anguissa, Serie A'da hem 6 numarada hem de 8 numarada görev yapabiliyor. Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 161 maça çıkan deneyimli futbolcu, bu maçlarda 13 gol ve 20 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi.