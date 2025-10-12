PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar...

Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle

Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, orta saha hattını yıldız bir isimle takviye etmeye hazırlanıyor. Yaz döneminde Victor Osimhen transferiyle Napoli'ye damga vuran Sarı-Kırmızılılar, bu kez İtalyan ekibin bir başka yıldızı Andre Frank Zambo Anguissa için devreye girdi.

Frank Anguissa (REUTERS)Frank Anguissa (REUTERS)

Yaz transfer döneminde Napoli'den 75 milyon euroya Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa futbol gündeminde ses getiren Galatasaray, aynı takımdan bir ismi daha renklerine bağlamak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için gözünü Kamerunlu yıldız Zambo Anguissa'ya çevirdi.

Frank Anguissa (REUTERS)Frank Anguissa (REUTERS)

GALATASARAY'IN HEDEFİ GÜÇLÜ BİR MERKEZ

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda orta saha hattını derinleştirmeyi planlıyor. Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Gabriel Sara'yı ise rotasyonda değerlendirdi. Ancak Buruk'un hedefi, bu bölgeye fizik gücü yüksek, iki yönlü bir oyuncu daha kazandırmak.

Frank Anguissa (REUTERS)Frank Anguissa (REUTERS)

ANGUISSA LİSTEDE

İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Zambo Anguissa ile de temas kurmaya hazırlanıyor. Her iki isim için de çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yönetimin ara transfer döneminde şartlara göre en uygun fırsatı değerlendireceği ifade ediliyor.

Frank Anguissa (REUTERS)Frank Anguissa (REUTERS)

NAPOLI KARNESİ

29 yaşındaki Kamerunlu yıldız, Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiriyor. Mavi-beyazlı ekibin oyun sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan Anguissa, Serie A'da hem 6 numarada hem de 8 numarada görev yapabiliyor. Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 161 maça çıkan deneyimli futbolcu, bu maçlarda 13 gol ve 20 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi.

Frank Anguissa (REUTERS)Frank Anguissa (REUTERS)

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

Galatasaray'ın radarındaki Zambo Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro civarında. Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncunun transferi zor görünse de, Galatasaray yönetimi finansal olarak güçlü bir teklif sunmayı planlıyor.

Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
