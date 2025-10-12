Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, orta saha hattını yıldız bir isimle takviye etmeye hazırlanıyor. Yaz döneminde Victor Osimhen transferiyle Napoli'ye damga vuran Sarı-Kırmızılılar, bu kez İtalyan ekibin bir başka yıldızı Andre Frank Zambo Anguissa için devreye girdi.
Yaz transfer döneminde Napoli'den 75 milyon euroya Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa futbol gündeminde ses getiren Galatasaray, aynı takımdan bir ismi daha renklerine bağlamak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için gözünü Kamerunlu yıldız Zambo Anguissa'ya çevirdi.
GALATASARAY'IN HEDEFİ GÜÇLÜ BİR MERKEZ
Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda orta saha hattını derinleştirmeyi planlıyor. Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Gabriel Sara'yı ise rotasyonda değerlendirdi. Ancak Buruk'un hedefi, bu bölgeye fizik gücü yüksek, iki yönlü bir oyuncu daha kazandırmak.