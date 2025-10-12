Galatasaray'a dünya devinden sol bek! Tyrell Malacia bombası

Bu sezon sol bekte Eren Elmalı ve Ismail Jakobs görev yaparken, Eren'in istikrarlı performansı teknik heyeti memnun etti. Ancak Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıklar, yönetimi bu bölgeye alternatif bir isim kazandırma arayışına itti.

Galatasaray yönetimi, hem tecrübeli hem de Avrupa deneyimi bulunan bir oyuncu için kolları sıvadı.