Galatasaray'a dünya devinden sol bek! Tyrell Malacia bombası

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Süper Lig’de sergilediği etkileyici performansla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, savunma hattına takviye için Premier Lig’e yöneldi. İngiliz basınına göre Aslan’ın radarında, Manchester United forması giyen Tyrell Malacia var.

Bu sezon sol bekte Eren Elmalı ve Ismail Jakobs görev yaparken, Eren'in istikrarlı performansı teknik heyeti memnun etti. Ancak Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıklar, yönetimi bu bölgeye alternatif bir isim kazandırma arayışına itti.

Galatasaray yönetimi, hem tecrübeli hem de Avrupa deneyimi bulunan bir oyuncu için kolları sıvadı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz gazetesi Daily Star, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Tyrell Malacia için harekete geçtiğini yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ayrıca Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni bir başlangıç arayışında olduğu vurgulandı.

"BOMBA TAKIM" KRİZİ

Raporda, Malacia'nın teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorunlar sonrası geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakıldığı hatırlatıldı. İngiliz medyasında bu grup, "Bomba Takım (Bomb Squad)" olarak anılmıştı.

UNITED KARİYERİNDE SONA DOĞRU

Daily Star, "Malacia, Old Trafford'dan ayrılmak için can atıyor" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yaz transfer döneminde La Liga temsilcisi Elche ile görüştüğü ancak anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle geçici olarak Manchester United kadrosunda kaldığı kaydedildi.

2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Malacia, geçen sezonun son iki ayında PSV Eindhoven formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı.

