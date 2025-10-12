Galatasaray'a dünya devinden sol bek! Tyrell Malacia bombası

Bu sezon sol bekte Eren Elmalı ve Ismail Jakobs görev yaparken, Eren'in istikrarlı performansı teknik heyeti memnun etti. Ancak Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıklar, yönetimi bu bölgeye alternatif bir isim kazandırma arayışına itti.
Galatasaray yönetimi, hem tecrübeli hem de Avrupa deneyimi bulunan bir oyuncu için kolları sıvadı.
İNGİLİZ BASINI DUYURDU
İngiliz gazetesi Daily Star, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Tyrell Malacia için harekete geçtiğini yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ayrıca Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni bir başlangıç arayışında olduğu vurgulandı.
"BOMBA TAKIM" KRİZİ
Raporda, Malacia'nın teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorunlar sonrası geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakıldığı hatırlatıldı. İngiliz medyasında bu grup, "Bomba Takım (Bomb Squad)" olarak anılmıştı.