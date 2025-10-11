Vincenzo Montella'dan averaj vurgusu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1 sona eren Bulgaristan maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İtakyan teknik adam şunları söyledi;

"Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.

İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı."