PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella'dan averaj vurgusu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 3. maçında Bulgaristan'a konuk olan Türkiye, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Vincenzo Montella'dan averaj vurgusu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1 sona eren Bulgaristan maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İtakyan teknik adam şunları söyledi;

"Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.

İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!