PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...

Galatasaray’ın başında çıktığı 117 Süper Lig maçında 2.60’lık puan ortalaması yakalayan Okan Buruk bir daha ulaşılması çok zor bir işe imzasını attı. 52 yaşındak teknik adam Avrupa’nın 10 büyük liginde son 50 yılda bir takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim olmayı başardı.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...

Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan, 4. şampiyonluk için de hedefe emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk rekorları alt üst ediyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 117 lig maçına çıkarken, 2.60'lık puan ortalaması yakalayarak ulaşılması belki de imkansız bir başarıya imza attı.

Okan Buruk (Takvim.com.tr)Okan Buruk (Takvim.com.tr)

EN YAKIN TAKİPÇİSİ PEREIRA
Bu alanda açık ara Türk futbolunun en iyisi olan Okan Buruk aynı zamanda Avrupa futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırmış durumda. 52 yaşındaki Buruk, son 50 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde bir takımın başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

Okan Buruk (Takvim.com.tr)Okan Buruk (Takvim.com.tr)

Listede ikinci sırada Vitor Pereira var. İki kez Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca, Porto'da 60 maçta 2.55'lik ortalama tutturmuştu. Dünyanın en önemli teknik adamlarından Pep Guardiola tam 3 takımla listeye girdi.

Okan Buruk (Takvim.com.tr)Okan Buruk (Takvim.com.tr)

GUARDIOLA 3 TAKIMLA BİRDEN
İspanyol hoca hem Barcelona hem Bayern hem de Manchester City'de lig tarihinin en yüksek ortalamasına ulaştı. Antonio Conte, Juventus'un başında elde ettiği 2.40'lık ortalama ile 5. sırada yer aldı. Unai Emery, PSG'deki 2.37 ile 6. olurken, Guus Hiddink ise PSV'deki 2.36 ile 7. basamakta kendisine yer buldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...