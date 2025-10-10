Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...

Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan, 4. şampiyonluk için de hedefe emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk rekorları alt üst ediyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 117 lig maçına çıkarken, 2.60'lık puan ortalaması yakalayarak ulaşılması belki de imkansız bir başarıya imza attı.
EN YAKIN TAKİPÇİSİ PEREIRA
Bu alanda açık ara Türk futbolunun en iyisi olan Okan Buruk aynı zamanda Avrupa futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırmış durumda. 52 yaşındaki Buruk, son 50 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde bir takımın başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.
Listede ikinci sırada Vitor Pereira var. İki kez Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca, Porto'da 60 maçta 2.55'lik ortalama tutturmuştu. Dünyanın en önemli teknik adamlarından Pep Guardiola tam 3 takımla listeye girdi.
GUARDIOLA 3 TAKIMLA BİRDEN
İspanyol hoca hem Barcelona hem Bayern hem de Manchester City'de lig tarihinin en yüksek ortalamasına ulaştı. Antonio Conte, Juventus'un başında elde ettiği 2.40'lık ortalama ile 5. sırada yer aldı. Unai Emery, PSG'deki 2.37 ile 6. olurken, Guus Hiddink ise PSV'deki 2.36 ile 7. basamakta kendisine yer buldu