Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...

Süper Lig'de Galatasaray 'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan, 4. şampiyonluk için de hedefe emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk rekorları alt üst ediyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 117 lig maçına çıkarken, 2.60'lık puan ortalaması yakalayarak ulaşılması belki de imkansız bir başarıya imza attı. Okan Buruk (Takvim.com.tr)

EN YAKIN TAKİPÇİSİ PEREIRA

Bu alanda açık ara Türk futbolunun en iyisi olan Okan Buruk aynı zamanda Avrupa futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırmış durumda. 52 yaşındaki Buruk, son 50 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde bir takımın başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.



