John Victor'dan milli takım dolandırıcılık itirafı!

Sambacılar’ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin yıldızı Ederson’un yerine Nottingham Forest forması giyen 29 yaşındaki kaleci John Victor’u kadroya dahil etti. Victor, haberi aldıktan sonra dolandırıldığını düşündüğünü itiraf etti.

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan John Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı anlattı: "Maça gidiyordum, otobüste haber geldi. Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergio Dimas'tan mesaj aldım. Şok oldum, şaka sandım. Pasaportumu istediklerinde 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' diye düşündüm."

"HENÜZ KAVRAYAMADIM"

Milli formayı giyecek olmanın gururunu yaşayan Victor, duygularını şu sözlerle ifade ederek; "Henüz tam olarak kavrayamadım. Çağrıldığım günden beri kariyerimde yaşadığım her şeyi düşündüm. Burada olmaktan çok mutluyum, Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

