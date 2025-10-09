Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi

Sebastian Szymanski (AA)

İSTATİSTİKLERLE SZYMANSKİ'NİN SEZONU

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyen Polonyalı orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonki yüksek form grafiğini henüz yakalayamasa da, teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon planında önemli bir rol oynamayı sürdürüyor.

Geçen yıl Süper Lig'de 10 gol ve 9 asistle oynayan Szymanski, özellikle ligin ilk yarısında takımın en skorer isimlerinden biri olmuştu. Ancak bu sezon istatistiklerinde yaşanan düşüş, transfer söylentilerinin yeniden alevlenmesine neden oldu.