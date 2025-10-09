Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Polonyalı yıldız için arı-lacivertli yönetim, 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu gelişme, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, yaz transfer döneminde de Szymanski'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi, o dönemde yapılan teklifi düşük bulduğu için reddetmişti.
Habere göre Lyon, ocak ayında yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Fransız kulübü, Polonyalı futbolcuyu orta sahasına dahil etmekte kararlı. Teknik ekibin, Szymanski'nin oyun görüşü ve hücum katkısını Ligue 1 temposuna uygun bulduğu belirtiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu da Fenerbahçe'ye transfer görüşmelerinde pazarlık avantajı sağlıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun performansını ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak 10 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.