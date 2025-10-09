PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski hakkında transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Sezona beklentilerin altında bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın beş büyük liginde forma giyme hedefini sürdürüyor. Diğer yandan yönetim de ofansif orta saha oyuncusunun bonservisiyle ilgili kararını verdi.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Polonyalı yıldız için arı-lacivertli yönetim, 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu gelişme, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, yaz transfer döneminde de Szymanski'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi, o dönemde yapılan teklifi düşük bulduğu için reddetmişti.

Habere göre Lyon, ocak ayında yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Fransız kulübü, Polonyalı futbolcuyu orta sahasına dahil etmekte kararlı. Teknik ekibin, Szymanski'nin oyun görüşü ve hücum katkısını Ligue 1 temposuna uygun bulduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu da Fenerbahçe'ye transfer görüşmelerinde pazarlık avantajı sağlıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun performansını ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak 10 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

İSTATİSTİKLERLE SZYMANSKİ'NİN SEZONU

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyen Polonyalı orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonki yüksek form grafiğini henüz yakalayamasa da, teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon planında önemli bir rol oynamayı sürdürüyor.

Geçen yıl Süper Lig'de 10 gol ve 9 asistle oynayan Szymanski, özellikle ligin ilk yarısında takımın en skorer isimlerinden biri olmuştu. Ancak bu sezon istatistiklerinde yaşanan düşüş, transfer söylentilerinin yeniden alevlenmesine neden oldu.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANI

Sarı-lacivertli kulüp, olası bir ayrılık durumunda orta saha hattını güçlendirmek için şimdiden alternatif arayışına başladı. Yönetimin hedefinde, Avrupa'da forma giyen genç ve dinamik bir orta saha oyuncusu olduğu öğrenildi.

