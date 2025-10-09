PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği merak konusu olurken, yönetimden kritik bir karar geldi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek

Sarı-lacivertli yönetim, son dönemde alınan sonuçlara rağmen İtalyan teknik adama tam destek verme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, mevcut şartlarda bir teknik direktör değişikliğinin "yarardan çok zarar getireceği" görüşünde birleşti.

Yönetim, en azından ocak ayına kadar Tedesco ile yola devam edilmesini planlıyor. Ocak transfer döneminde hem saha sonuçları hem de takımdaki eksikler masaya yatırılacak.

MİLLİ ARA FIRSAT OLDU

Fotomaç'ın haberine göre Tedesco, milli arayı takımıyla ilgili detaylı analizler yapmak için fırsata çevirdi. 40 yaşındaki teknik adamın, rakip analizleri, oyuncu performans raporları ve taktiksel düzenlemeler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, yardımcılarıyla birlikte mevcut kadro yapısını yeniden değerlendirdiği belirtildi.

SADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞECEK

Tedesco'nun kısa süre içinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak toplantıda, takımın mevcut durumu, oyuncuların fiziksel performansları ve devre arası transfer planlaması masaya yatırılacak. Saran ve Tedesco'nun ayrıca kadroda eksik görülen bölgelere yapılacak takviyeler için görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

YOĞUM FİKSTÜR VE ÇALKANTILI BAŞLANGIÇ

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin başına geçtiği 8 Eylül 2025'ten bu yana oldukça zorlu bir fikstürle karşılaştı. Hem Süper Lig hem Avrupa arenasında 3 günde bir maça çıkan Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ertelenen Alanyaspor maçı ve Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftası nedeniyle hiçbir boş haftası bulunmayan Tedesco, ilk kez milli arayla birlikte çalışma fırsatı buldu.

