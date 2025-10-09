Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek

Domenico Tedesco (AA)

YOĞUM FİKSTÜR VE ÇALKANTILI BAŞLANGIÇ

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin başına geçtiği 8 Eylül 2025'ten bu yana oldukça zorlu bir fikstürle karşılaştı. Hem Süper Lig hem Avrupa arenasında 3 günde bir maça çıkan Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ertelenen Alanyaspor maçı ve Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftası nedeniyle hiçbir boş haftası bulunmayan Tedesco, ilk kez milli arayla birlikte çalışma fırsatı buldu.