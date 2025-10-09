PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın gözü Norveç - İsrail maçında

Gazze’de süren soykırıma karşı UEFA ve FIFA’nın sessiz kalması, dünya futbolunun etik duruşunu tartışmaya açtı. Gözler, 11 Ekim Cumartesi günü Oslo’da oynanacak Norveç–İsrail Dünya Kupası eleme maçına çevrilmiş durumda. Bu karşılaşma artık yalnızca bir futbol maçı değil insanlığın vicdan sınavı olarak görülüyor.

Dünya genelinde sporseverler statlarda, sosyal medyada ve meydanlarda İsrail'in Gazze'de işlediği katliama tepki gösterirken, UEFA ve FIFA'nın sessizliği büyük öfke yarattı. Ancak Norveç Futbol Federasyonu'nun insani tavrı, futbol dünyasında umut ışığı yaktı. Ullevaal Stadı'nda oynanacak mücadele, artık sadece 3 puan için değil, adalet ve vicdan için oynanacak.

SALAH'IN PAYLAŞIMIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Tüm süreç Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın 9 Ağustos'taki paylaşımıyla başladı. UEFA, "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." paylaşımında bulunmuş, ancak Al-Obaid'in İsrail saldırılarında öldürüldüğünü belirtmemişti. Salah'ın "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" tepkisi ise uluslararası yankı uyandırdı.

Tepkilerin büyümesi üzerine UEFA, Süper Kupa finalinde "Çocukları, sivilleri öldürmeyi durdurun." pankartı açmak zorunda kaldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de madalya törenine iki Filistinli çocukla çıkarak mesaj vermeye çalıştı.

NORVEÇ'TEN TARİHİ DURUŞ

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, futbol tarihinde eşi görülmemiş bir karara imza attı. Federasyon, 11 Ekim'deki Norveç–İsrail maçının tüm gelirlerini Gazze'deki Filistinlilere bağışlayacağını açıkladı. Klaveness, "Gazze halkının yıllardır süren insani acılarına kayıtsız kalınamaz. Orantısız saldırılar karşısında sessiz kalmak insanlığa ihanettir." diyerek futbol dünyasına yön verdi. Federasyon, 16 Eylül'de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile protokol imzalayarak bağış sürecini resmileştirdi.

BM'DEN "SOYKIRIM" RAPORU VE FIFA'YA "MEN" ÇAĞRISI

16 Eylül'de Birleşmiş Milletler Filistin Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de "soykırım suçu işlediğini" resmen duyurdu. Komisyon Başkanı Navi Pillay, "İsrail'in Gazze'deki eylemleri Soykırım Sözleşmesi'nin tüm kriterlerini karşılıyor." ifadesini kullandı. Ardından BM raportörleri, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulundu.

TFF'DEN DİPLOMATİK HAMLE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 26 Eylül'de FIFA, UEFA ve tüm futbol federasyonlarına mektup göndererek, İsrail'in tüm sportif organizasyonlardan men edilmesini talep etti. Eylül sonunda UEFA İcra Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı ve İsrail'in üyeliğini askıya alacağı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Ancak aynı günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" açıklaması, toplantının iptal edilmesine neden oldu.

FIFA'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden 4 gün sonra üyeliğini askıya alan FIFA, İsrail konusunda sessizliğini korudu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelen tepkiler üzerine "FIFA bir futbol örgütüdür, jeopolitik sorunları çözemez." açıklamasında bulunarak sorumluluktan kaçtı.

OSLO'DA TARİHİ BİR MAÇ

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Norveç (15 puan) ile İsrail (9 puan), 11 Ekim Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda karşılaşacak. Gazze'de 67 binden fazla Filistinli'nin öldürüldüğü, 20 binden fazlasının çocuk olduğu bir dönemde oynanacak bu maç, artık sadece futbol değil, insanlık davasının sahadaki sembolü haline geldi. Başkent Oslo'da maç günü büyük protesto gösterileri bekleniyor. Binlerce kişi stada yürüyerek soykırıma karşı tepkisini ortaya koyacak.

