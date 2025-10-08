PODCAST CANLI YAYIN

Volkan Demirel Kayserispor'un listesinde

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel, yeniden Süper Lig sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK’de görev yapan genç teknik adamın, Kayserispor’un yeni hoca adayları arasında yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Bodrum FK'de görev yapmış ve takımıyla 13 karşılaşmaya çıkmıştı.

Demirel, Bodrum ekibinde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. Sezon ortasında ayrılan genç hoca, şimdi yeniden Süper Lig kulüplerinin radarına girmiş durumda.

KAYSERİSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ

Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Kayserispor, Alman teknik adam Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.
Yönetim, yeni teknik direktör için yoğun bir arayış sürecine girdi. Yerel basına göre, Volkan Demirel'in ismi Kayserispor'un aday listesine eklendi ve yönetime önerildi.

Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde genç yaşına rağmen tecrübe kazanan Demirel'in potansiyel bir seçenek olarak ön plana çıktığı belirtildi.

