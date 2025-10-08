Volkan Demirel Kayserispor'un listesinde

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Volkan Demirel , teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Bodrum FK'de görev yapmış ve takımıyla 13 karşılaşmaya çıkmıştı.

KAYSERİSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ

Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Kayserispor, Alman teknik adam Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.

Yönetim, yeni teknik direktör için yoğun bir arayış sürecine girdi. Yerel basına göre, Volkan Demirel'in ismi Kayserispor'un aday listesine eklendi ve yönetime önerildi.

Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde genç yaşına rağmen tecrübe kazanan Demirel'in potansiyel bir seçenek olarak ön plana çıktığı belirtildi.