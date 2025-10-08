Rui Costa'dan Jose Mourinho açıklaması!

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Rui Costa, Jose Mourinho'nun Benfica'yı tercih ederek kulübe büyük bir bağlılık gösterdiğini belirterek; "Mourinho kulübümüze büyük bir fedakarlıkla imza attı. Seçim süreci devam ederken bu görevi kabul etmesi onun karakterini gösteriyor. Pek çok teknik direktör bu şartlarda gelmeyi kabul etmezdi. O, Benfica'ya yardımcı olmak için gerçekten fedakarlık yaptı." dedi.

Costa, Mourinho'nun transferinin sadece kısa vadeli bir hamle olmadığını vurguladı ve uzun soluklu bir iş birliği planladıklarını dile getirdi.

"O MADDE SERBEST ÇIKIŞ DEĞİL"

Rui Costa, Jose Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel maddeyi doğruladı. Ancak bu maddenin, teknik direktörün serbest kalmasını değil, belirli koşullara bağlı bir fesih imkânı sunduğunu açıklayarak; "Evet, Mourinho'nun kontratında sezon sonunda ayrılmasını mümkün kılan bir madde var ama bu serbest çıkış değil. Eğer Benfica isterse, bir bedel ödemek zorunda. Bu miktar onun maaşının yarısından bile az." ifadelerini kullandı.

"UZUN VADELİ BİR PROJE PLANLIYORUZ"

Costa, kulübün hedefinin Mourinho ile sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu vurgulayıp; "Bizim hayalimiz, sözleşmede yer alan fesih maddesinin kullanılmaması ve yerine yenileme maddesinin gelmesi. Bu, Benfica adına iyi bir işaret olur. Mourinho sadece kısa vadeli bir çözüm değil, bizim için uzun vadeli bir proje." diye konuştu.

"MOURINHO'NUN VARLIĞI BENFİCA'NIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Benfica Başkanı, Jose Mourinho'nun Avrupa futbolundaki yerinin tartışılmaz olduğunu belirterek, kulübün bu transferle vizyonunu ortaya koyduğunu ifade ederek; "O, futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri. Benfica'nın böyle bir ismi getirmesi, kulübün gücünü gösteriyor. Bu, sadece sportif değil, marka değeri açısından da çok önemli bir adım." diye konuştu.