SamElyon Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) ve Ioannis Tsibouris (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetti.

Maçın ilk periyodu 24-22 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, devreye 49-49'luk eşitlikle girildi. Üçüncü periyotta rakibine karşı zorlanan TOFAŞ, son çeyreğe 63-75 geride girdi ancak müthiş bir geri dönüşe imza atarak parkeden galip ayrıldı.

BLAZEVİC'TEN 25 SAYILIK ŞOV

Bursa ekibinde Zalgiris Kaunas'tan transfer edilen Mantas Blazevic, etkileyici performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Litvanyalı pivot, karşılaşmayı 25 sayıyla tamamladı. Besson 20, Thomasson ve Perez 10'ar sayı ile katkı verdi.

TOFAŞ'IN SKORERLERİ:

Blazevic 25

Besson 20

Thomasson 10

Perez 10

Kidd 8

Lewis 5

Whaley 4

Tolga Geçim 4

Yiğitcan Saybir 4

MAÇIN PERİYOT SKORLARI

Periyot: 24-22 (TOFAŞ)

Devre: 49-49

Periyot: 63-75 (Bnei Penlink Herzliya)

Maç Sonu: 90-86 (TOFAŞ)