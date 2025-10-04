PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de sürpriz eksik! Samsunspor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra teknik heyetin kararıyla Bartuğ Elmaz da kafileye dahil edilmedi. Savunmada önemli bir isim olan Rodrigo Becao ise tam olarak hazır olmadığı için Samsun’a götürülmedi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de sürpriz eksik! Samsunspor maçı kadrosu açıklandı

Sarı lacivertlilerin kadrosunda Ederson Moraes, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Engin Can Biterge, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer alıyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi son antrenmanını öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yoğun tempoda geçen idmanda futbolcuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Çalışmayı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de yakından takip etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Son dakika: Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü!
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!