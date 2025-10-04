Fenerbahçe'de sürpriz eksik! Samsunspor maçı kadrosu açıklandı

Sarı lacivertlilerin kadrosunda Ederson Moraes, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Engin Can Biterge, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer alıyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi son antrenmanını öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yoğun tempoda geçen idmanda futbolcuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Çalışmayı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de yakından takip etti.