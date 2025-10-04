Eyüpspor'dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor'un kazandığı serbest vuruş öncesi yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Mücadelenin 48. dakikasında Eyüpspor, Serdar Gürler'in attığı golle öne geçti ancak sevinç kısa sürdü.

VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda Prince Ampeem'in Kocaelispor kalecisi Jovanovic'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Bu karar Eyüpspor cephesinde büyük tepki topladı.

VAR'DAN GELEN PENALTI DENGELERİ BOZDU

Maçın 80. dakikasında Kocaelispor, Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösteren hakem Kayatepe'nin bu kararı da tartışmalara yol açtı.

Topun başına geçen Bruno Petkovic, penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

SELÇUK ŞAHİN KIRMIZI KARTLA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Penaltı kararına şiddetli itirazlarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, önce sarı kart gördü. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bir taç pozisyonu sonrası 4. hakeme tepkisini sürdürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanını terk etti.

EYÜPSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Maçın ardından Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabı, karşılaşma sonucunu duyururken hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin fotoğrafını paylaştı. Kulüp paylaşımda herhangi bir açıklama yapmazken, bu görsel futbol kamuoyunda hakem yönetimine sessiz bir tepki olarak yorumlandı.