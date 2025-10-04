PODCAST CANLI YAYIN

Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Cimbom serisini sürdürmek, Kartal ise üst sıralarda yer almak adına kazanmak istiyor. Teknik direktörler Okan Buruk ve Sergen Yalçın da ilk 11'lerini netleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak.

Yasin Kol (AA)Yasin Kol (AA)

DÜDÜK YASİN KOL'DA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bugün RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

İKİ KALEDE YILDIZ İSİMLER

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ta ise Mert Günok koruyacak. Ligde 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, yalnızca 2 gol yiyerek Göztepe'yle birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri konumunda.

Uğurcan Çakır (REUTERS)Uğurcan Çakır (REUTERS)

UĞURCAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Uğurcan Çakır, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 15 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı; iki karşılaşmada kalesini gole kapattı, toplam 22 gol gördü. Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı ilk derbisine çıkacak.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

MERT GÜNOK'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Mert Günok, kariyerinde Galatasaray'a karşı 16 maç oynadı. Lig karşılaşmalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alan tecrübeli eldiven, Süper Kupa'da dört kez görev yaptı ve birini kazandı. Bu sezon Beşiktaş'ın tüm lig maçlarında kaleyi bırakmadı.

Galatasaray Beşiktaş'a evinde üstünlük kurmayı başardı (AA)Galatasaray Beşiktaş'a evinde üstünlük kurmayı başardı (AA)

RAMS PARK'TA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Seyrantepe'de 2011'den bu yana oynanan 15 derbinin 11'ini Galatasaray kazandı, 2'sini Beşiktaş aldı, 2 maç berabere bitti. Sarı-kırmızılılar bu 15 maçta 25 gol atarken, Beşiktaş 12 gol buldu.

Alex Oxlade-Chamberlain (AA)Alex Oxlade-Chamberlain (AA)

BEŞİKTAŞ'IN SEYRANTEPE SERİSİ

Siyah-beyazlılar, ligde RAMS Park'taki son 8 deplasman derbisinde kazanamadı. Beşiktaş'ın bu statta elde ettiği iki galibiyet de Şenol Güneş döneminde 1-0'lık skorlarla geldi.

Wilfried Zaha (AA)Wilfried Zaha (AA)

ASLAN'IN İÇ SAHA, KARTAL'IN DEPLASMAN FORMU

Galatasaray bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 3 lig maçını da kazandı ve toplam 9 gol attı. Deplasmanda dört maçta gol yemeyen sarı-kırmızılılar, evinde Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan goller yedi. Beşiktaş ise üç dış saha maçında iki yenilgi, bir galibiyet aldı; dışarıda 4 gol atıp 5 gol yedi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

RAMS PARK'IN GOLCÜSÜ ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon evindeki üç lig maçında üç gol Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız, RAMS Park'ta Beşiktaş'a karşı tüm zamanların en golcü ismi konumunda ve siyah-beyazlı fileleri bu statta 4 kez havalandırdı.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

DEPLASMAN KARTALI RAFA SILVA

Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi Rafa Silva, dış sahada üç gole imza attı. Siyah-beyazlıların bu sezon deplasmandaki diğer golü Tammy Abraham'dan geldi.

Orkun Kökçü (AA)Orkun Kökçü (AA)

İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Metehan Baltacı, Ismail (Jacobs) ve Yusuf Demir; Beşiktaş'ta David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, görev alırlarsa bu rekabette ilk kez sahne alacak.

Necip Uysal (AA)Necip Uysal (AA)

DENEYİMİN ADI NECİP UYSAL

Beşiktaş'ta mevcut kadro içinde Galatasaray derbilerinde en çok forma giyen isim Necip Uysal. Tecrübeli futbolcu, ligde 17 kez bu büyük maçta oynadı; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi gördü.

Barış Alper Yılmaz (İHA)Barış Alper Yılmaz (İHA)

GALATASARAY'DA DERBİNİN AŞİNASI BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisi atmosferini en çok yaşayan isim Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncu ligde 7 kez bu rekabette forma giydi; henüz golle buluşamadı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Uğurcan, Singo, Jakos, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Lemina, İlkay, İlkay, Barış Alper, Osimhen ve Yunus ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın ve Okan Buruk (AA)Sergen Yalçın ve Okan Buruk (AA)

Sergen Yalçın'ın ise Mert, Gökhan, Jurasek, Emirhan, Djalo, Ndidi, Orkun, Toure, Cerny, Rafa ve Abraham (Jota Silva) ile mücadele etmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

