Mauro Icardi (AA) RAMS PARK'IN GOLCÜSÜ ICARDI Galatasaray'ın bu sezon evindeki üç lig maçında üç gol Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız, RAMS Park'ta Beşiktaş'a karşı tüm zamanların en golcü ismi konumunda ve siyah-beyazlı fileleri bu statta 4 kez havalandırdı.

Rafa Silva (AA) DEPLASMAN KARTALI RAFA SILVA Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi Rafa Silva, dış sahada üç gole imza attı. Siyah-beyazlıların bu sezon deplasmandaki diğer golü Tammy Abraham'dan geldi.

Orkun Kökçü (AA) İLK DERBİ HEYECANI Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Metehan Baltacı, Ismail (Jacobs) ve Yusuf Demir; Beşiktaş'ta David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, görev alırlarsa bu rekabette ilk kez sahne alacak.

Necip Uysal (AA) DENEYİMİN ADI NECİP UYSAL Beşiktaş'ta mevcut kadro içinde Galatasaray derbilerinde en çok forma giyen isim Necip Uysal. Tecrübeli futbolcu, ligde 17 kez bu büyük maçta oynadı; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi gördü.