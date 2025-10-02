PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Trabzon'da açılıyor. Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, Karagümrük galibiyeti sonrasında bir maçtan daha 3 puanla ayrılarak seriye doğru yelken açmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fırtına'nın tek hedefi 3 puanı hanesine yazdırarak üst üste ikinci galibiyetini almak.

DÜDÜK ŞANSALAN'DA

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Suat Göz ve Gökhan Barcın yapacak. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova.

TRABZONSPOR ZİVRE MÜCADELESİ VERİYOR

Bu sezon transferleriyle şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, bugüne kadar çıkığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Haftaya 14 puanla 3. sırada girdi.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞME HATTININ ÜZERİNDE

Sarı kırmızılılar ise aynı süreçte oynadığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Henüz galibiyetle tanışamadı ve zorlu deplasmanda zafer hedefliyor.

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

OKAY DÖNDÜ

Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza gören Okay Yokuşlu, takımdaki yerini alabilecek. Gaziantep FK ve Karagümrük'e karşı oynayamayan milli futbolcu, Fatih Tekke'den görev bekleyecek.

ONUACHU ÇOK FORMDA

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, attığı gollerle takımına katkı vermeye devam ediyor. Deneyimli forvet, 5 kez ağları sarsarak krallık yarışını da en üst sıradan sürdürüyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin sahaya Onana, Mustafa, Pina, Savic, Batagov, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto ve Onuachu'yu sürmesi bekleniyor.

