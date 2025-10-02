Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞME HATTININ ÜZERİNDE Sarı kırmızılılar ise aynı süreçte oynadığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Henüz galibiyetle tanışamadı ve zorlu deplasmanda zafer hedefliyor.

EKSİKLER VAR Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

OKAY DÖNDÜ Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza gören Okay Yokuşlu, takımdaki yerini alabilecek. Gaziantep FK ve Karagümrük'e karşı oynayamayan milli futbolcu, Fatih Tekke'den görev bekleyecek.