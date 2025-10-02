Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fırtına'nın tek hedefi 3 puanı hanesine yazdırarak üst üste ikinci galibiyetini almak.
DÜDÜK ŞANSALAN'DA
Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Suat Göz ve Gökhan Barcın yapacak. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova.
TRABZONSPOR ZİVRE MÜCADELESİ VERİYOR
Bu sezon transferleriyle şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, bugüne kadar çıkığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Haftaya 14 puanla 3. sırada girdi.