Tedesco Antalya'yı yenip nefes aldı ama güven vermiyor! İtalyan hocanın koltuğu hala sağlam değil

Ancak Tedesco için halen tehlike çanları çalıyor. Antalyaspor galibiyetini rağmen ortaya konan futbol, yönetimi memnun etmiş değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco , Antalyaspor galibiyetiyle nefes aldı ama yönetime güven vermiyor. Tedesco ip üstünde (Takvim.com.tr)

Tedesco'nun önünde iki kritik maç var. Milli ara öncesi ortaya koyacağı performans bir nevi kaderini belirleyecek. İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağı Nice maçı ve hafta sonu karşılaşacağı Samsunspor maçlarını kaybetmesi durumunda ayrılık yeniden gündeme gelecek.



Tedesco (Takvim.com.tr)



Sarı-Lacivertli taraftarlar, son maçta ortaya konan futbol yüzünden Tedesco ile yola devam edilmemesini istiyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Tedesco'lu Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda yenilmekten kurtulamamıştı



Domenico Tedesco'nun oynattığı futbol taraftarlarca çok tartışılıyor.