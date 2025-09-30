Okan Buruk'tan Liverpool zaferi yorumu! "Hiç kolay değil"

Tottenham ile Liverpool'u kıyaslayan Buruk, "Tottenham maçını çok domine ettik, çok pozisyona girdik ve belki 7-8 tane atabilirdik. Liverpool'a maçında rakibi karşılama anlamında iyi işler yaptık. Farklı iki maç. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almak kolay değil. Bir İngiliz takımına, şampiyon bir İngiliz takımına karşı galip geldiğimiz için çok mutluyum." dedi.

"HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI"

Taraftarın Avrupa'da başarı hedeflediğini belirten başarılı çalıştırıcı, "UEFA Kupası, Süper Kupa kazanan bir takımız. Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir takımız. Değerli işler yaptık. Yolumuz uzun, 6 maç daha var. Liverpool maçına hazırlandığımız gibi Bodo/Glimt maçına da hazırlanmalıyız. Galatasaray taraftarının hedefi bu sene Avrupa'da başarı. İyi bir kadromuz var ve birbirimize de alışıyoruz." ifadelerini kullandı.

LEROY SANE SÖZLERİ

Maçta süre bulamayan Leroy Sane hakkında konuşan Okan Buruk, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu. İlkay Gündoğan'ı orta sahada kullanmayı düşündük. İki kanat oyuncusuyla oynadık. Barış'ın Szoboszlai'ye karşı oynaması bizim için avantaj oldu. Önde olduğumuz için savunma gücü yüksek olan Sallai ve Eren'i oyuna aldım. Sane ile olmaktan mutluyuz, çok önemli ve güçlü bir oyuncu." sözlerini sarf etti.