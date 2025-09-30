PODCAST CANLI YAYIN

Mario Branco Jose Mourinho'yu açıkladı! "Çok doğal bir süreçte bitti"

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho’nun Portekiz ekibinde göreve başlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Branco, Mourinho tercihlerinin çok doğal bir süreçte gerçekleştiğini belirtti.

Deneyimli yönetici, süreci; "Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve ardından Benfica'da böyle bir fırsat çıktı. Mourinho serbest durumda olduğu için bizim seçim yapmamız zor olmadı. Benfica, Mourinho'nun teknik direktörlük kariyerine başladığı kulüp. Onun hakkında fazla konuşmaya gerek yok, çünkü dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Projemiz için en doğru isim olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle özetledi.

BRANCO'DAN İLİŞKİ AÇIKLAMASI

Mourinho ile olan iletişimi hakkında da konuşan Branco, ilişkilerinin profesyonel bir zeminde ilerlediğini vurgulayarak; "Onunla çalışmak çok kolay. Genel menajerle nasıl ilişki kurulacağını çok iyi biliyor. Birinin özgürlüğünün nerede bittiğini, diğerinin nerede başladığını anlamak gerekiyor. Bu noktada büyük bir uyum sağlıyoruz." dedi.

TAKIMIN MOURINHO'YA TEPKİSİ

Benfica oyuncularının Jose Mourinho ismine verdiği tepkiyi değerlendiren Branco, takımın konsantrasyonunu ön planda tuttuğunu şu sözlerle vurguladı: "Elbette önemli bir tepki oldu, çünkü o ikonik bir teknik direktör. Ancak takım, yedek kulübesindeki isimlere değil, teknik direktörün kalitesine ve liderlik becerisine odaklanıyor. Konsantrasyon her zaman sahadaki performans üzerine."

