Mario Branco Jose Mourinho'yu açıkladı! "Çok doğal bir süreçte bitti"

Deneyimli yönetici, süreci; "Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve ardından Benfica'da böyle bir fırsat çıktı. Mourinho serbest durumda olduğu için bizim seçim yapmamız zor olmadı. Benfica, Mourinho'nun teknik direktörlük kariyerine başladığı kulüp. Onun hakkında fazla konuşmaya gerek yok, çünkü dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Projemiz için en doğru isim olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle özetledi.

Mario Branco (AA) BRANCO'DAN İLİŞKİ AÇIKLAMASI Mourinho ile olan iletişimi hakkında da konuşan Branco, ilişkilerinin profesyonel bir zeminde ilerlediğini vurgulayarak; "Onunla çalışmak çok kolay. Genel menajerle nasıl ilişki kurulacağını çok iyi biliyor. Birinin özgürlüğünün nerede bittiğini, diğerinin nerede başladığını anlamak gerekiyor. Bu noktada büyük bir uyum sağlıyoruz." dedi.