Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi kriz!

Crystal Palace yenilgisi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un defolarını ortaya çıkardı. Savunmada sıkıntı var, bireysel hatalara çözüm bulunamıyor. Teknik Direktör Arne Slot eleştiri oklarının hedefinde..

Transferin şampiyonu Liverpool, geçen sezonki parlak günlerinin çok uzağında. İngiliz devi, Galatasaray maçı öncesi kriz yaşıyor.

8 MAÇTA 12 GOL YEDİLER

6. haftadaki 2-1'lik Crystal Palace yenilgisi 1 milyar 112 milyon Euro'luk Liverpool'daki defoları ortaya çıkardı. Savunma zaafları ve bireysel performanslardaki düşüşler açıkça göze çarptı. İlk 8 maçta tam 12 gol yiyen Kırmızılar sadece iki maçta kalesini kapatabildi. Geçen sezon aynı periyotta 4 gol yemiş, 4 maçı sorunsuz atlatmışlardı. Teknik Direktör Arne Slot tartışılan isim konumunda.

OYUNCULARINI ELEŞTİRDİ

145 milyon Euro'luk Isak, 125 milyon Euro'luk Wirtz, 95 milyon Euro'luk Ekitike, 46.9 milyon Euro'luk Kerkez ve 40 milyon Euro'luk Frimpong'tan faydalanamadığı düşünülüyor. Hollandalı hocanın, Crystal Palace maçı sonrası oyunculara yönelik eleştirileri takımdaki huzursuzluğu artırdı. Bunları alt alta sıraladığımızda Galatasaray'ın tarihi bir zafere imza atması imkansız değil.

