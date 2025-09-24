Arsenal Arda Güler'den vazgeçti! İşte sebebi

Arda Güler (AA)

GELECEK İÇİN BÜYÜK ADIMLAR

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'de kalıcı bir rol üstlenen Arda Güler, Avrupa futbolunun en değerli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Arsenal'in ilgisini kaybetmesi ise, genç oyuncunun Real Madrid'de uzun vadeli bir kariyer planladığının en net göstergesi oldu.