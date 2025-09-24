Arsenal Arda Güler'den vazgeçti! İşte sebebi

Fenerbahçe'den 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesinde kalan milli oyuncu, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir sayfa açtı. İspanyol devinde "kilit oyuncu" statüsüne yükselen Arda, artık ilk 11'in değişmez isimleri arasında gösteriliyor.
ARSENAL'İN PLANLARI NEDEN DEĞİŞTİ?
Football Insider'ın haberine göre Arsenal, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Güler'in Xabi Alonso yönetiminde düzenli forma giymesi ve takımdaki öneminin artması, transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Arsenal, genç yıldızın Madrid kariyerini sürdürme kararına saygı duyarak ilgisini sonlandırdı.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmayarak hem La Liga'da hem de Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.