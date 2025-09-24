PODCAST CANLI YAYIN

Arsenal Arda Güler'den vazgeçti! İşte sebebi

Premier League devi Arsenal, Real Madrid forması giyen Arda Güler için transfer girişimlerini sonlandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi yaz transfer döneminde milli futbolcuyu kadrosuna katmak için adımlar atmıştı. Ancak planlar, genç yıldızın Real Madrid’deki rolünün değişmesiyle birlikte rafa kalktı.

Fenerbahçe'den 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesinde kalan milli oyuncu, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir sayfa açtı. İspanyol devinde "kilit oyuncu" statüsüne yükselen Arda, artık ilk 11'in değişmez isimleri arasında gösteriliyor.

ARSENAL'İN PLANLARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Football Insider'ın haberine göre Arsenal, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Güler'in Xabi Alonso yönetiminde düzenli forma giymesi ve takımdaki öneminin artması, transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Arsenal, genç yıldızın Madrid kariyerini sürdürme kararına saygı duyarak ilgisini sonlandırdı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmayarak hem La Liga'da hem de Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GELECEK İÇİN BÜYÜK ADIMLAR

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'de kalıcı bir rol üstlenen Arda Güler, Avrupa futbolunun en değerli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Arsenal'in ilgisini kaybetmesi ise, genç oyuncunun Real Madrid'de uzun vadeli bir kariyer planladığının en net göstergesi oldu.

