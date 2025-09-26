Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

EN FARKLI GALİBİYETLER



Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.



Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.





GALATASARAY LİGDEKİ SON 5 KARŞILAŞMADAN GALİP AYRILDI



Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçta mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, birer kez de rakibini 2-1, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi.





LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.



Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.



Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.





LİGDE SON 7 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.



Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı.



Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.



