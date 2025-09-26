Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ MORAL KAZANMAK İSTİYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşamadan Alanyaspor karşısında 3 puan kazanarak Liverpool maçına moralli bir şekilde çıkmayı hedefliyor.
VİCTOR OSİMHEN DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.
YUNUS SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta rakiplerine karşı birer gol kaydetti.
İlk olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında gol atan Yunus, sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında ağları sarstı. Son olarak ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atan Yunus, son 3 karşılaşmasında rakiplerinin filelerini birer kez havalandırmış oldu.
ICARDİ, SÜPER LİG'DE 5 MAÇTA 4 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.
Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.
Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Hagi, Ogundu
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi