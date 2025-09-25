Kayserispor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının skoru ne oldu?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen mücadelede Kayserispor'a konuk oldu. Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralardan uzaklaşmamak istiyordu. İşte maçın skoru...
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15, 32, 58. dakikada Rafa Silva (3) ile 45+1. dakikada Tammy Abraham attı.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı.
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Maç Bein Sports 1'den canlı yayınlandı.