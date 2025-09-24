Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar, ocak ayı ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Aslan, santrfor bölgesi için gözünü Ada'ya çevirdi. İşte o isim ve detaylar...
Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de rakibine en fazla fark atan takım oldu.
Cimbom en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.
FENERBAHÇE İLE FARK 6
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010- 11 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.
SADECE 2 GOL YEDİ
Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 18 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 2 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar bu performansını artırarak ilerleyen haftalarda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını daha da artırmayı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve bu performansı sürdürmelerini istediği öğrenildi.
YENİ BİR REKOR PEŞİNDELER
Daha önce üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kıran Okan Buruk'un öğrencileri ligde üst üste 4 maç daha kazanmaları durumunda bu sayıyı 18'e çıkararak yeni bir rekora daha imza atmaya çalışacak.
İÇERDE KAYBETMETİ UNUTTU
Sarı-kırmızılar, TÜMOSAN Konyaspor'u da geçerek evinde oynadığı bir mücadeleden daha galibiyet çıkardı. Süper Lig'de 21 maçtır sahasında mağlup olmayan Galatasaray, son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yenilmişti. Bu süreçte Galatasaray, evinde çıktığı 21 karşılaşmada 18 galibiyet ve 3 beraberlik alarak evinde yenilgi yüzü görmedi.
SÜPER LİG'DE 6 MAÇTA 18 GOL
Sarı-kırmızılar, Süper Lig'deki toplam gol sayısını 18'e çıkarttı. Ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçen Galatasaray, sonrasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etmişti. Dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada da ise ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 6'ncı hafta itibariyle toplamda 18 gole ulaşan Galatasaray, ligde en çok gol atan takım konumunda yer alıyor.
Ayrıca bu sezon Süper Lig'de kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılar, Göztepe'yle birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
YUNUS AKGÜN SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI
Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, son 3 maçta 3'üncü golünü kaydetti. Bu sezon parçalı formayla 7 maça da lk 11 çıkan Yunus, ligin ilk 4 haftasını boş geçmişti. Ardından ikas Eyüpspor ağlarını sarsan milli oyuncu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçında gol atmıştı. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor filelerini havalandıran Yunus Akgün, bu sezonki gol sayısını 3 yapmış oldu.
MAURO ICARDI YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki Arjantinli kaptanı Mauro Icardi, sakatlık süreci sonrasında henüz fiziksel olarak hazır olmasa da aldığı süre boyunca takımına gol katkısı vermeye devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının 45+1'inci dakikasında fileleri sarsan Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı. Kaptan, ligde daha önce Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.
LUCAS TORREIRA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. TÜMOSAN Koynaspor mücadelesinin 64'üncü dakikasında ceza sahası dışından fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 7'nci golüne imza atan tecrübeli oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun 34'üncü haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde gol atmıştı.
WILFRIED SINGO LİGDE İLK KEZ 11'DE OYNADI
Transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'dan bonservisiyle satın alınan Wilfried Singo, ligde ilk kez 11'de forma giydi. RAMS Park'ta kendi seyircisi önünde ilk kez sahaya çıkan 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Özellikle hava hakimiyeti ve hızıyla öne çıkan Singo, topla oyunda da kendisini bir hayli gösterdi.
İLKAY VE UĞURCAN İLK KEZ RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın transfer döneminde takıma kattığı İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, parçalıyla ilk kez RAMS Park'ta yer aldı. Maç öncesi ısınma sırasında her iki oyuncuya da ilgi büyük oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay ve Uğurcan, performanslarıyla alkış aldı. İlkay, oyun içinde pas bağlantılarını kurarak kalitesini ortaya koydu. Uğurcan Çakır da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ipten aldı.
LİG İÇİN YENİ TARTIŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, lige dönüşte ise sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maç, spor otoriteleri tarafından, ağırlıklı olarak "Zorlanmadan kazandı." şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynadığı maçların ardından yeni bir tartışma gündeme geldi; "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?"
OKAN BURUK'UN CEVABI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından basın toplantısında bu soruya cevap verdi.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Avrupa ile Türkiye'de, maç temposu, topun oyunda kalma süresi aynı değil. Türkiye'de her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2-3 haftada bir yüksek tempoda maçlar oynuyorsunuz. Toparlanmak zor olabiliyor. Frankfurt girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi veya biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye liginde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Avrupa'da çok küçük detaylar sonucu belirliyor. Frankfurt maçında 2-0 üstünlük kurmayı düşünürken devre arasına 3-1 geride girdik. Orada daha fazla cezalandırma var."
"KADROLAR YETERSİZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Üründül, "Son 3 senenin şampiyonu Galatasaray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak bu maçla birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Bu maçta da iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların yüzde 90'ının kadroları son derece yetersiz. Bu maça bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle Galatasaray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz Icardi'den bile gol yediler." yorumunda bulundu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRLAYAMIYOR"
Mustafa Çulcu ise "Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
KOŞU MESAFESİ
Öte yandan Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile oynadığı mücadelenin ardından koşu mesafesi de gündeme gelmiş ve Galatasaray, bu konuda oldukça eleştirilmişti. Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından bu konuya da cevap verdi.
Okan Buruk'un sözleri:
"Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bu şirket, senede 4 bin maçı analiz ediyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu. UEFA'nın doğruluğu-yanlışlığını tartışabileceğimiz bir maç, PSV-Union SG maçı. Orada Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş. Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."
"Ben de dışarıda olsam bu veriyle eleştirirdim. Ancak gerçek bu değil. İki takım da birbirine yakın mesafeler kat etmiş. Bununla ilgili atletik performans ekibimiz eleştiriliyor. Dördüncü sezonumuz. Her sene 55-56 maç oynuyoruz. Milli takımı da katınca 70 maçlara çıkan oyuncularımız var. Türkiye'nin en az sakatlanan takımıyız. Kendi ekibime inanıyor ve güveniyorum. Sadece Türk oldukları için eleştirildiklerini de biliyorum. Ülkemizden o kadar çok yabancı teknik adam, antrenör, atletik performans uzmanı, analist geldi, geçti. Son 3 sezonun şampiyonuyuz. İyi çalışan ve hazırlanan takımız."
TRANSFER HAREKATI
Öte yandan Galatasaray'da ocak ayı için transfer harekatı şimdiden başladı.
Alvaro Morata ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, yerine bir golcü takviyesi yapmamıştı. Osimhen'in yokluğunda bu durum göze batarken, ilk hedef belli oldu.
RODRIGO MUNIZ BOMBASI
Sarı kırmızılılar, Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muniz için harekete geçti.
20 milyon euro piyase değeri bulunan Brezilyalı santrfor için kulübünün 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.
Aslan, 10 milyon euro gibi bir bedelle transferi noktalamak için Fulham'ın kapısını çalacak.