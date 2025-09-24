Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef

"KADROLAR YETERSİZ"



Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Üründül, "Son 3 senenin şampiyonu Galatasaray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak bu maçla birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Bu maçta da iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların yüzde 90'ının kadroları son derece yetersiz. Bu maça bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle Galatasaray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz Icardi'den bile gol yediler." yorumunda bulundu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRLAYAMIYOR"



Mustafa Çulcu ise "Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.



KOŞU MESAFESİ



Öte yandan Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile oynadığı mücadelenin ardından koşu mesafesi de gündeme gelmiş ve Galatasaray, bu konuda oldukça eleştirilmişti. Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından bu konuya da cevap verdi.



Okan Buruk'un sözleri:



"Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bu şirket, senede 4 bin maçı analiz ediyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu. UEFA'nın doğruluğu-yanlışlığını tartışabileceğimiz bir maç, PSV-Union SG maçı. Orada Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş. Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."

